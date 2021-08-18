МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду коррекционно растут, пытаясь отыграть снижение предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи закрылись снижением основных индексов

По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% — до 3466,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2402,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,71%, до 25929,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,91% — до 3172,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,1%, до 7518,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,81%, до 27647,5 пункта.

Во вторник индексы Китая и Гонконга упали на 1,7-2,5% на новостях об ужесточении регулирования в интернет-сфере. Другие ключевые индексы региона с начала текущей недели показывали негативную динамику и снизились в среднем на 1,5%.

Опасения трейдеров вызывает сложная ситуация с коронавирусом в мире, которая может помешать восстановлению экономики.

По словам рыночного стратега IG Ип Дзюнь Жуна (Yeap Jun Rong), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, сейчас на рынке отсутствуют позитивные факторы, которые могли бы изменить настроения.

В связи с этим, отметил аналитик, в центре внимания инвесторов протокол заседания Федеральной резервной системы США, который будет опубликован в среду. Рынки надеются узнать, планирует ли регулятор в ближайшее время начать сворачивание своих стимулирующих мер.

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