МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в разрезе марок после публикации неоднозначных данных минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго США опубликовало данные по добыче и запасам нефти в стране

По состоянию на 17.53 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent растёт на 0,07%, до 69,08 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на американскую WTI при этом дешевеют на 0,14%, до 66,25 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,5%, до 66,26 доллара.

Ранее днем цены на нефть уверенно росли, но после публикации статданных минэнерго США их динамика изменилась.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за минувшую неделю снизились на 3,2 миллиона баррелей, до 435,5 миллиона баррелей. При этом запасы бензина неожиданно выросли — на 0,7 миллиона баррелей, до 228,2 миллиона, а добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,4 миллиона баррелей в день.

"Инвесторы обеспокоены тем, что цены на нефть поднялись слишком сильно… когда оптимизм по поводу нормализации спроса был заоблачным. Но теперь инвесторы вынуждены пересмотреть свои радужные взгляды и осознать, что спрос на самом деле в разы меньше", — прокомментировал агентству Market Watch аналитик Thinkmarkets.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).