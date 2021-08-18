МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара в целом стабильна к евро в среду вечером, инвесторы оценивают макростатистику по Европе и США, продолжая ожидать протокол заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов. Нефть торгуется разнонаправленно после выхода статистики в США

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара за евро с уровня прошлого закрытия 1,1708 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,89 иены за доллар со 109,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 93,16 пункта.

Инвесторы оценивают статистические данные, опубликованные ранее в ходе торгов. Так, годовая инфляция в Великобритании в июле замедлилась до 2% с 2,5% в июне, прогноз при этом составлял 2,3%. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, ожидаемо ускорилась до 2,2% с 1,9% месяцем ранее.

А количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, снизилось сильнее ожиданий — на 7%, до 1,534 миллиона при прогнозе в 1,6 миллиона.

Трейдеры также ожидают публикацию позднее в среду протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки ожидают найти в документе подробности обсуждений членов комитета по открытым рынкам по поводу мер стимулирования, в том числе о сроках сворачивания программы выкупа активов.