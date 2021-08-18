МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает снижаться в среду за счёт роста курса доллара к другим основным мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

По состоянию на 18.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,48%, или на 8,55 доллара, до 1779,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро падает на 1,36%, до 23,343 доллара за унцию.

Динамика стоимости золота по-прежнему зависит от курса доллара. При более дорогом долларе золото становится менее выгодным для инвесторов.

Внимание трейдеров в среду приковано и к публикации протокола заседания ФРС США, в рамках которого регулятор сохранил процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Рынки надеются получить подсказки относительно сроков начала сворачивания стимулирующих мер регулятора.

Аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga) отметил газете Wall Street Journal, что факторами для роста стоимости золота остаются беспокойство относительно распространения коронавирусного штамма "дельта", сомнения в темпах восстановления экономики Китая и политическая напряженность в Афганистане.

"Драгоценный металл остается в "запасе" до выхода протокола ФРС. Ожидается, что инвесторы внимательно изучат протокол на предмет каких-либо подсказок о том, когда ФРС может начать сокращать выкуп облигаций", — добавил он.