МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на форвардном рынке кратковременно проседали на 10% на информации о, якобы, начале поставок газа по газопроводу "Северный поток 2", свидетельствуют данные торгов. Европе предрекли новый скачок цен на газ с началом холодов

По данным лондонской биржи ICE, снижение началось примерно в 15.00 мск и продолжалось до примерно 17.30 мск. Стоимость сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, за этот период обвалилась с 575 долларов за тысячу кубометров до 514 долларов.

Однако позднее цена перешла к росту и вернулась к отметкам, близким к 550 долларам. Как раз в это время появилось заявление оператора газотранспортной сети Германии Gascade о том, что данные о физическом потоке газа, отображавшиеся на сайте компании в точке выхода из газопровода "Северный поток 2" — Libmin II — были неверными. На заявление Gascade ссылается агентство Блумберг.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.