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https://1prime.ru/Financial_market/20210818/834479470.html
Российский рынок акций коррекционно снизился после двухдневного роста
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Российский рынок акций коррекционно снизился после двухдневного роста и очередного обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Рублевый... ПРАЙМ, 18.08.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций коррекционно снизился после двухдневного роста и очередного обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,45%, до 3925,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1675,21 пункта.
Индекс Мосбиржи за понедельник и вторник прибавил 1,8%, в ходе среды торгов установил новый исторический максимум на уровне 3949,07 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 24 копейки, до 73,91 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,4 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,39% — до 68,76 доллара за баррель.