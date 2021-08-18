МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций коррекционно снизился после двухдневного роста и очередного обновления исторического максимума по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,45%, до 3925,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1675,21 пункта.

Индекс Мосбиржи за понедельник и вторник прибавил 1,8%, в ходе среды торгов установил новый исторический максимум на уровне 3949,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 24 копейки, до 73,91 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,4 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,39% — до 68,76 доллара за баррель.