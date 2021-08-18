МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером теряет и против доллара, и евро дополнительные десятки копеек вслед за переходом цен на нефть к снижению после их попыток вернуться к уровню 70 долларов за баррель, предпринимаемых в течение дня. Минэкономики сообщило об ускорении инфляции в России

Ослабление некоторых "развивающихся" валют поддерживает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.35 мск повышается на 27 копеек, до 73,84 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,40 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Днём курс нацвалюты демонстрировала менее выраженное снижение, а утром она даже укреплялась. Но в целом российская валюта в среду преимущественно снижалась, отыгрывая ослабление аппетита к риску на мировых рынках. Некоторые "развивающиеся" валюты также снижаются против доллара, и это оказывает давление на курс рубля.

Наконец, рынок нефти пока не может вернуться на психологически значимый уровень 70 долларов за баррель. Стоимость марки Brent после попыток роста в течение дня к вечеру снижается на 0,7%, до 68,5 доллара после выхода данных минэнерго США о динамике запасов углеводородов на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 августа, снизились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 435,5 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в стране за неделю выросли на 0,7 миллиона баррелей (на 0,3%), до 228,2 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,7 миллиона.

Высокий спрос на гособлигации несколько стабилизировал курс рубля в среду. Минфин России разместил на безлимитных аукционах в среду облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 125,7 миллиарда рублей при совокупном спросе в 231,2 миллиарда

В итоге доллар и евро прибавляли к рублю 0,3% и 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent. Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

ПРОГНОЗЫ

Прогноз курса доллара на вторую половину недели сохраняется в диапазоне 72,5-74,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Российская валюта демонстрирует относительную стабильность, курс удерживается в коридоре 73-74 рубля за доллар, несмотря на усиление ценового пессимизма в нефти и рост индекса американской валюты DXY в район летних максимумов. Баланс в этих условиях рублю помогают поддерживать улучшение спроса на ОФЗ, эффект высокой ключевой ставки, а также относительное геополитическое затишье. До конца месяца локальным фактором поддержки отечественной валюты будет также выступать подготовка компаний к налоговому периоду", — считает он.

Ослабление аппетита к риску на валютных площадках "развивающихся" рынков происходило на фоне выжидательных позиций игроков в преддверии традиционной публикации протоколов ФРС с последнего заседания, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Если публикация ФРС не ухудшит существенным образом настроения инвесторов на глобальном рынке, то рубль в ближайшие дни сможет рассчитывать на возвращение части утраченных с начала недели позиций благодаря приближающимся крупным налоговым платежам (основные платежи пройдут через неделю)", — заключает он.