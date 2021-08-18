МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость американской нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Этот показатель является самым низким с 24 мая.

По состоянию на 22.18 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent падала на 1,69%, до 67,87 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на американскую WTI при этом дешевели на 2,28%, до 64,83 доллара за баррель, сентябрьские — на 2,13%, до 65,17 доллара.