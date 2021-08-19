МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на все виды нефтепродуктов снижаются в четверг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), свидетельствуют данные торгов. Россиян предупредили о снижении цен на бензин этой осенью

Так, стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России отдалилась от своего рекордного значения в 58 031 рубля за тонну и снизилась в четверг на 0,7%, до 57 100 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 почти месяц торгуется близко к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля, но в четверг цена марки немного снизилась — на 0,4% — и составила 59 255 рублей за тонну. А дизельное топливо подешевело на 0,6%, до 50 488 рублей.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) чуть опустилась — на 0,1% — и составила 47 180 рублей за тонну. Цена газа снижается уже шесть дней подряд после нескольких дней рекордов.

Биржевые и оптовые цены на топливо в России росли с конца прошлого года. Летом цены на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками. Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на плановом ремонте.

Минэнерго России принимает меры, способствующие стабилизации цен на нефтепродукты. В частности, министерство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали временно повысить в третьем квартале норматив продаж топлива через биржу на 1 процентный пункт — до 12% от объёма производства бензина и 8,5% — дизтоплива. Также Минэнерго сообщало, что был смещен график ремонта на Рязанской НХК "Роснефти", переориентирована часть экспорта бензина Киришского НПЗ "Сургутнефтегаза".