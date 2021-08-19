МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций сильно снижается в четверг по основным индексам, инвесторы уходят от риска после публикации протоколов ФРС США, следует из данных торгов. Нефть дешевеет более чем на 3%

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.00 мск падал на 2,04%, до 3845,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,48%, до 1633,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 33 копейки, до 74,15 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,77 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,22% — до 66,03 доллара за баррель.

"В четверг российский рынок начал день с падения, поддержав общие негативные настроения после публикации протоколов ФРС США, подтвердивших готовность финансового центра обсуждать сворачивание QE (программа количественного смягчения — ред.) уже в этом году", — отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Российский рынок снижается широким фронтом и растущих историй практически не видно. Бумаги "Полюса" прибавляют 1,83%, депозитарные расписки сети Fix Price продолжают отыгрывать позитивный отчет за первое полугодие и прибавляют 3,8%. Растут префы "Башнефти" после сильного падения накануне (+1,6%) и бумаги "Фосагро" (+0,9%).

Банковский, нефтегазовый и металлургический сектора находятся в четверг под давлением продавцов. Обыкновенные акции Сбербанка и бумаги "Газпрома" отступают от своих годовых максимумов, снижение составляет 1,38% и 1,43%. Акции ВТБ падают на 2%, расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" на 3,15%. Также в лидерах падения — акции "Новатэка" (2,2%), бумаги "Лукойла" (1,84%), "Роснефти" (2,02%), "Башнефти" (3,7%) и "НЛМК" (2,8%). Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

ПРОГНОЗЫ

Алексей Калачев из ФГ "Финам" ожидает, что с технической точки зрения, индекс Мосбиржи, оставаясь в рамках восходящего канала, после нового максимума движется к его нижней границе, которая сейчас проходит в районе 3700 пунктов.

"Вероятно, в ближайшие дни панические настроения на рынке могут начать ослабевать по мере окончательного принятия более жесткой позиции ФРС, но инвесторы могут продолжить проявлять осторожность в ожидании каких-либо сигналов на Джексон-Хоул (конференция, на которой запланировано выступление главы ФРС — ред.) уже относительно ставки. Впрочем, в условиях текущей неопределенности регулятор вряд ли даст конкретные заявления о сроках увеличения ставки", — считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".