МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара поднимается к мировым валютам в четверг вечером, инвесторы оценивают статистику по рынку труда США и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть нащупали очередное дно

По состоянию на 18.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1681 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,171 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 109,72 иены за доллар со 109,74 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,36%, до 93,47 пункта.

В четверг в целом не ожидается значимых событий для валютного рынка, трейдеры оценивают данные по рынку труда в США и протокол ФРС, опубликованный в среду.

Согласно официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизилось на 29 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и достигло 348 тысяч, прогноз составлял 363 тысячи. Показатель за неделю, завершившуюся 7 августа, был пересмотрен до 377 тысяч с 375 тысяч.

Инвесторы обращают внимание и на опубликованный в среду вечером протокол Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники заседания допустили, что условия для начала снижения темпа выкупа финансовых активов с рынка могут наступить уже в текущем году. При этом такое может быть возможно при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям, а некоторые участники назвали подходящим для таких мер сроком начало следующего года.

"Факт того, что сокращение (выкупа активов — ред.) близко, известен всем, а объявлено об этом или еще нет — не так важно, поскольку уже несколько месяцев известно, что оно не за горами", — считает портфельный менеджер Natixis IM Solutions Гарретт Мелсон (Garrett Melson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.