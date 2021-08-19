МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в четверг по основным индексам на фоне обвала рынка нефти к минимуму за три месяца, следует из данных торгов. Цены на нефть нащупали очередное дно

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,81% — до 3853,98 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,36%, до 1635,63 пункта.

Цена нефти падает на 2,9% — до 66,2 доллара за баррель сорта Brent. Ранее в ходе торгов четверга Brent дешевела до 65,57 доллара – минимума с 21 мая.