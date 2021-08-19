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https://1prime.ru/Financial_market/20210819/834486219.html
Российский рынок акций упал на снижении нефти к трехмесячному минимуму
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Российский рынок акций упал в четверг по основным индексам на фоне обвала рынка нефти к минимуму за три месяца, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 19.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в четверг по основным индексам на фоне обвала рынка нефти к минимуму за три месяца, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,81% — до 3853,98 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,36%, до 1635,63 пункта.
Цена нефти падает на 2,9% — до 66,2 доллара за баррель сорта Brent. Ранее в ходе торгов четверга Brent дешевела до 65,57 доллара – минимума с 21 мая.