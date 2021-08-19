МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером заметно снижается к доллару и евро, отыгрывая провал рынка нефти к трехмесячным ценовым минимумам. Цены на нефть нащупали очередное дно

Общее ослабление аппетита к риску на мировых рынках усиливает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.02 мск рос на 50 копеек — до 74,32 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 86,79 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар обновил максимум с 21 июля, поднявшись до 74,35 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рынок нефти в четверг обновил минимум с мая текущего года: цена марки Brent упала до 65,57 доллара за баррель. К вечеру Brent немного отошла от минимума и дешевеет на 2,8% — до 66,4 доллара.

Главным поводом для ослабления общего аппетита к риску на рынках стали сигналы ФРС США о возможном скором ужесточении денежно-кредитной политики. Регулятор отметил в протоколе своего последнего заседания возможность начала сокращения выкупа финансовых активов с рынка уже в текущем году.

На этом фоне курс доллара начал активно расти, что обычно сигнализирует об уходе инвесторов от риска в защитные активы. Индекс доллара (DXY) растет на 0,4%, до 93,5 пункта, и вышел на максимум с ноября прошлого года. Евро дешевеет на 0,3%, до 1,1680 доллара, что также является минимумом с ноября 2020 года (1,1666 доллара).

Многие "развивающиеся" валюты также падают к доллару, оказывая давление на курс рубля.

В итоге доллар и евро прибавляет к рублю 0,4-0,7%. Рублевая цена нефти упала до 4,9 тысячи за баррель сорта Brent. Что ждет рубль в "роковом" для россиян августе

ПРОГНОЗЫ

В четверг доллар вышел в зону 74-74,5 рубля, однако российская валюта выглядит достойно с учетом резкого ухудшения глобальных риск-аппетитов, скачка индекса доллара, снижения цен на нефть в направлении 65 долларов и разворота в красную зону ценового индекса российских гособлигаций RGBI, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Отсутствие выраженных геополитических раздражителей, рост реальной доходности рубля и начало подготовки российских компаний к налоговому периоду сдерживают ослабление отечественной валюты. По нашим оценкам, в пятницу доллар может двигаться в пределах 73,5-74,5 рубля", — добавил он.

Глобально тревога инвесторов по поводу распространения дельта-штамма коронавируса сменилась опасениями скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС США, и это может стать фактором давления на рубль, отмечает в свою очередь Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".