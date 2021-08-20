МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Интерес к зарубежным акциям роста — бумагам компаний, обладающих существенным потенциалом наращивания прибыли, вновь возвращается на биржевой рынок, например, к фармацевтам и IT, однако и отдельные истории в акциях циклических отраслей, в частности, банков и нефтедобытчиков также будут привлекательны до конца текущего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Рынки испугались ухода "вертолетных" денег

"На наш взгляд, во втором полугодии фокус инвесторов сместится на более сбалансированные инвестиции или даже снова на инвестиции в акции роста", — говорит руководитель департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров.

Дело в том, что в последние полгода, и в целом после выборов в США, инвесторы предпочитали вкладываться в акции value (стоимости — ред.) или акции циклических отраслей — тех, кто больше всего выиграет от вакцинации и восстановления экономик. Сюда входили производители автомобилей, производители одежды, банки, авиакомпании, отели и рестораны, добытчики металлов и сырья, промышленность и многие другие, поясняет эксперт.

"Но сейчас фокус, похоже, меняется — все больше в СМИ аналитики говорят о том, что экономики проходят период "пикового восстановления", а многие бумаги циклических бизнесов уже сильно выросли (некоторые выше уровней 2019 года) и восстановились в цене, тогда как бизнесы пока еще не полностью оправились от последствий кризиса. А кто-то даже считает рост в сырьевых ценах и в акциях добытчиков сырья перегревом", — добавляет эксперт.

АКЦИИ РОСТА

"Акции Novartis входят в наш топ-10 глобальных акций. Является одной из крупнейших глобальных фармацевтических компаний. Мы ждем роста рыночной стоимости акций Novartis в ближайшие месяцы на фоне консервативного прогноза менеджмента и устойчивого восстановления спроса во всех сегментах бизнеса компании", — говорит главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в глубоком минусе

Директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов в свою очередь рекомендует бумаги Pfizer — главного бенефициара пандемии COVID-19. Он полагает, что бумаги могут подрасти еще на порядка 9%, до 50 долларов.

"Тем временем акции некоторых IT-компаний и акций роста подешевели с начала года, остыв после "мании" 2020 года… Среди подешевевших и качественных IT-компаний мы делаем ставку на Unity, которая владеет одним из двух наиболее популярных в мире движков для разработки видеоигр и будет лидером, который в полной мере выиграет от новой волны развития индустрии видеоигр — AR и VR. Это сегмент, который только набирает обороты и будет мощным драйвером для нее в следующие 10 лет", — говорит Комаров.

Меркулов рекомендует обратить внимание на бумаги Roku, которая владеет наиболее популярной в США операционной системой для видеостриминга, устанавливаемую на Smart TV различных производителей. Он полагает, что компания будет ключевым бенефициаром долгосрочного тренда на переток рекламных бюджетов с традиционного ТВ на стриминг.

"Полагаем, что акции компании способны протестировать свой исторический максимум до конца 2021 года. Драйвером послужит возобновление роста подписчиков стриминг-сервисов во втором полугодии после слабого их прироста в начале года, что будет обусловлено долгожданным возвращением на экраны популярных сериалов, съемки которых были перенесены из-за пандемии. Целевая цена до конца 2021 года — 485 долларов. Потенциал роста около 31%", — говорит он.

Ему также нравится американская сеть универсальных магазинов Dollar General Corporation (DG), которая позиционируется как продавец недорогих товаров для повседневных нужд.

"DG управляет магазинами меньшего формата по сравнению с такими конкурентами, как Walmart, и, как правило, фокусируется на районах с низким уровнем дохода, где нет большой конкуренции со стороны крупных розничных и продуктовых магазинов. Такая стратегия позволяет занять нишу, которая малоинтересна крупноформатным игрокам… Целевая цена 260 долларов, потенциал роста 9,2%", — поясняет он свою рекомендацию.

Комаров отмечает, что сильные результаты показывает также и латиноамериканский маркетплейс Mercadolibre, который подешевел с начала года, но не замедлил темпов своего развития. Являясь одним из лидеров в онлайн-коммерции в своем регионе, компания еще много лет может расти, доминируя над конкурентами, считает эксперт.

Также Потапов выделяет акции немецкого производителя полимеров Covestro, в бумагах которого видит потенциал на фоне роста генерации свободного денежного потока. "Акции Covestro тоже входят в наш топ-10 глобальных акций", — добавляет эксперт.

Он считает, что квалифицированным инвесторам стоит обратить внимание на акции Camping World Holdings, крупнейшего дилера по продаже автодомов в США.

"Мы видим рост спроса на данном рынке. Ближайшая квартальная отчетность может показать устойчивость этого тренда и привести к переоценке акций компании. Акции Camping World Holdings входят в наш топ-10 акций США", — добавляет он.

АКЦИИ СТОИМОСТИ

С другой стороны, пока что не стоит списывать со счетов и некоторые циклические акции, вроде акций банков (например, JP Morgan Chase), считает Комаров из "Тинькофф Инвестиций". Они продолжат выигрывать от восстановления экономики и будут одними из немногих, кто выигрывает от вероятного повышения процентных ставок в будущем, полагает он. Российский рынок акций упал на снижении нефти к трехмесячному минимуму

Также интерес представляют бумаги Blackrock, которые, с одной стороны, можно назвать value акцией, а с другой — компанией роста, которая, несмотря на свой размер, продолжает расти и доминировать на рынке управления капиталом, добавляет эксперт.

Меркулов из "Фридом Финанс" предлагает обратить внимание на одну из самых эффективных американских нефтедобывающих компаний Devon Energy (DVN).

"По итогам четвертого квартала 2020 года Devon Energy начала выплачивать квартальный дивиденд, состоящий из двух компонентов: базового и "плавающего", который зависит от результатов квартала. По итогам первого квартала базовый дивиденд составил 11 центов на акцию, плавающий — 23 цента (5,5% годовых к текущим котировкам). Мы ожидаем роста дивидендов по итогам 2021 года", — добавляет он.

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