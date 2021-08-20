МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в пятницу вечером после трех торговых сессий снижения, но "потрясения" на рынке акций могут спровоцировать и дальнейший рост стоимости драгметалла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 18.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,17%, или на 3,05 доллара, до 1786,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевеет на 0,42%, до 23,133 доллара за унцию.

Золото дешевело в течение трех предыдущих торговых сессий на усилении доллара. Поддержку американской валюте оказали сильные статистика рынка труда и промпроизводства в США.

При этом ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной. Рост числа случаев заражения создает угрозы для восстановления мировой экономики, что поддерживает спрос на активы-"убежища", к которым относится золото.

"Золото по-прежнему находится где-то около 1800 долларов за унцию, но растущая волатильность и дальнейшие потрясения на рынке акций могут изменить настроения и спровоцировать рост стоимости металла", — отметила аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), мнение которой приводит газета Wall Street Journal.