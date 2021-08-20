МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером слабо меняется к иене и евро без единой динамики; при этом с начала недели доллар укрепился на 1% к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1681 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1674 доллара. Курс доллара к иене рос до 109,8 иены за доллар со 109,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 93,59 пункта.

С начала недели индекс вырос на 1,1%, к евро доллар подорожал на 0,9%. Это самый заметный рост американской валюты с середины июня. Спрос на доллар как безопасный актив поддерживался коронавирусными рисками и опасениями скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС после публикации протокола июльского заседания регулятора.

"Доллар будет укрепляться за счет ухода от риска, поскольку рост мировой экономики замедляется, и доходность гособлигаций США поднимется на ожиданиях ослабления стимулирования Федрезервом", — приводит газета Wall Street Journal мнение инвестиционного стратега BofA Себастьяна Рэдлера (Sebastian Raedler).

На следующей неделе инвесторы будут следить за ежегодной экономической конференцией в Джексон-Хоуле, которая состоится 26-28 августа. Трейдеры ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла и его комментариев по поводу дальнейших планов регулятора, в том числе по стимулированию.

В четверг, 26 августа, также будет опубликована вторая оценка динамики ВВП США за второй квартал. Согласно первой оценке, показатель вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).