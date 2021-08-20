МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе преимущественно падал. При этом валюта США росла все пять рабочих дней, а евро — три. В итоге доллар вышел вверх из месячной стабилизации, обновив максимум с 20 июля (74,6 рубля). Евро поднялся до 87,08 рубля — максимума с 2 августа.

Основным курсообразующим фактором для рубля стало ослабление глобального аппетита к риску на фоне более четких сигналов от ФРС США о скором сворачивании регулятором мягкой денежно-кредитной политики (ДКП).

Рынок нефти, не сумев закрепиться на ключевом уровне 70 долларов, рухнул и обновил минимум с 21 мая (65,08 доллара по сорту Brent). Это также поддержало давление на рубль.

В итоге доллар вечером в пятницу за неделю рос на 1,2 рубля до уровня 74,4 рубля, евро — на 50 копеек до 86,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 4,9 тысячи против 5,2 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ УЛОВИЛ «ЯСТРЕБИНЫЕ» СИГНАЛЫ ФРС

Рубль начал рабочую неделю неопределенной динамикой против доллара и евро на фоне намечавшихся негативных тенденций на мировых рынках.

Так, стоимость марки Brent упала сразу боле чем на 2%, до 68,8 доллара за баррель. В мире вновь растет заболеваемость коронавирусом, что вызывает беспокойство у нефтяных трейдеров.

Потенциальное ужесточение карантинных мер и ограничение передвижений граждан может снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе. Это оказывало давление на цены.

Инвесторы также с пессимизмом восприняли макроэкономическую статистику Китая. Промышленное производство в КНР в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%.

Объем розничных продаж за июль также оказался меньше прогнозов — показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%.

Поддержка валюте США (и соответственно — давление на рубль) пришла от американской макроэкономической статистики. Розничные продажи в США в июле в месячном выражении снизились сильнее ожиданий аналитиков — на 1,1% вместо 0,3%, зато рост июня был пересмотрен до 0,7% с 0,6%.

А промышленное производство при этом выросло сильнее прогнозов — на 0,9% при прогнозе увеличения на 0,5%, но июньское значение было пересмотрено до роста на 0,2% с увеличения на 0,4%.

Окончательный мощный импульс росту доллара и падению рубля на прошлой неделе пришел от ФРС США. Регулятор отметил в протоколе последнего заседания комитета по открытым рынкам возможность начала сокращения темпов выкупа финансовых активов с рынка уже в текущем году.

Это резко толкнуло индекс доллара (DXY) на максимумы с ноября прошло года — в район 93,7 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль также провел в падении на фоне неспособности нефти марки Brent закрепиться в плюсе. Коррекционный отскок быстро сошел на нет, и «черное золото» обновило трехмесячный минимум.

Бегство от риска на опасениях по поводу ужесточения ДКП ФРС сохраняется. Это давит на аппетит к риску.

С другой стороны, высокий спрос на гособлигации РФ несколько стабилизирует курс рубля.

Минфин России разместил на безлимитных аукционах в прошлую среду ОФЗ двух серий на рекордные за несколько месяцев 125,7 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе в 231,2 миллиарда.

В сложившихся условиях важным для курса товарных и «развивающихся валют» (в том числе и рубля) на следующей неделе станут сигналы с симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, на котором глава Федрезерва может, по традиции, конкретизировать планы по срокам смягчения ДКП.