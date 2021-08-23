МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом в пределах почти 2,4% после заметной распродажи прошлой недели, вызванной рисками по коронавирусу и восстановлению экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,45%, до 3477,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,35%, до 2445,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,07%, до 25115 пунктов. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,97%, до 3090,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,39%, до 7489,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,78%, до 27494,24 пункта.

На прошлой неделе азиатские индексы показали снижение на 2,2-5,8%, что было связано с глобальным уходом трейдеров от риска, затронувшим мировые фондовые рынки. Инвесторы опасались, что распространение штамма "дельта" коронавируса может привести к ужесточению карантина и повлиять на перспективы восстановления мировой экономики.

Важным событием для рынков на неделе является симпозиум в Джексон-Хоуле, экономическая конференция запланирована на 26-28 августа. Рынки ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который может прояснить ситуацию с политикой регулятора касательно мер стимулирования, особенно что касается сроков сворачивания программы выкупа активов.