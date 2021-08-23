МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2021) 9,6% 9,6%
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 1,5% 1,5%
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июль) 676 тыс 690 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июль) -6,6% 3%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,163 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Полюс — телеконференция менеджмента    
  RUB Полюс — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021) 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020  