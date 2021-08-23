МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,56%, до 7,28 доллара, "Новатэка" — на 1,2%, до 235,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,64%, до 87,16 доллара, "Газпрома" — на 2,4%, до 8,02 доллара, "Газпром нефти" — на 1,96%, до 28,65 доллара.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 1,59%, до 32,04 доллара, расписки НЛМК — на 0,19%, до 31,88 доллара, "Северстали" — на 1,34%, до 22,74 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 1,06%, до 1,33 доллара, Сбербанка — на 1,29%, до 17,69 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась также на 1,29%, до 92,9 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 2,36%, до 7,82 доллара, "Ленты" — на 0,5%, до 3,04 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 0,7%, до 15 долларов.