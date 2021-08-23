Биржи ЕС закрылись ростом после значительного снижения предыдущей недели
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника после значительного снижения предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3%, до 7109,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,86%, до 6683,1 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 15852,79 пункта.
Европейские индексы восстанавливаются после прошлой недели, по итогам которой FTSE 100 потерял 1,8%, CAC 40 — 3,9%, DAX — на 1,1%. Для французского индекса неделя стала худшей с октября, для FTSE 100 — с февраля, а для немецкого индекса это самое сильное снижение с июня.
"Хотя волатильность, вероятно, сохранится, учитывая меньшие летние объемы торгов, слабость, которую рынки пережили на протяжении большей части предыдущих торговых сессий, побудила инвесторов покупать на спаде", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).
Положительное влияние оказывает и рост стоимости нефти более чем на 5%, за счёт чего европейский энергетический сектор увеличился на 2,1%. В частности, бумаги BP подорожали на 2,5%, Shell – на 2,3%, TotalEnergies – 1,7%.
А восстановлению индексов других секторов несколько помешала макростатистика. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 59,5 пункта с 60,2 пункта в июле.
https://1prime.ru/Financial_market/20210823/834513715.html