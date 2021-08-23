МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника после значительного снижения предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3%, до 7109,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,86%, до 6683,1 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 15852,79 пункта.

Европейские индексы восстанавливаются после прошлой недели, по итогам которой FTSE 100 потерял 1,8%, CAC 40 — 3,9%, DAX — на 1,1%. Для французского индекса неделя стала худшей с октября, для FTSE 100 — с февраля, а для немецкого индекса это самое сильное снижение с июня. Акции российских компаний растут на дорожающей нефти

"Хотя волатильность, вероятно, сохранится, учитывая меньшие летние объемы торгов, слабость, которую рынки пережили на протяжении большей части предыдущих торговых сессий, побудила инвесторов покупать на спаде", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).

Положительное влияние оказывает и рост стоимости нефти более чем на 5%, за счёт чего европейский энергетический сектор увеличился на 2,1%. В частности, бумаги BP подорожали на 2,5%, Shell – на 2,3%, TotalEnergies – 1,7%.

А восстановлению индексов других секторов несколько помешала макростатистика. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 59,5 пункта с 60,2 пункта в июле.