МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться в понедельник вечером, при этом темпы восстановления ускорились почти до 6%, свидетельствуют данные торгов. США продадут 20 миллионов баррелей нефти

По состоянию на 19.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,56%, до 68,35 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 5,62%, до 68,84 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,76%, до 65,72 доллара.

Цены на нефть восстанавливаются после того, как за прошлую неделю они упали на 7-9%. Такое снижение стало сильнейшим с октября. Инвесторы были обеспокоены ситуацией вокруг спроса на сырье в условиях распространения штамма "дельта" коронавируса. Теперь волна опасений сменилась настроениями покупать подешевевшую нефть.

"Нефть была сильно перепродана… Охотники за скидками, не теряя времени даром, закрывают сделки, и это толкает цену вверх", — сказал аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Поддержку стоимости нефти оказывает и слабый доллар, так как сырье становится доступнее для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,48%, до 93,05 пункта.

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