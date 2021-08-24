Фондовые индексы АТР растут на снижении опасений за восстановление экономики после пандемии COVID-19
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут на фоне снижения опасений инвесторов за восстановление экономики после пандемии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1% — до 3511,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2461,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,43%, до 25468,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,16% — до 3125,62 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96%, до 27757,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 7507,6 пункта.
Прогресс в вакцинации несколько снизил опасения трейдеров за перспективы мировой экономики. Фондовые рынки восстанавливаются после распродаж прошлой недели.
По данным СМИ, в понедельник Китай сообщил об отсутствии новых случает заражения штаммом "дельта". По словам аналитиков OCBC, которых цитирует газета Wall Street Journal, новости указывают, что меры по борьбе с коронавирусом в Китае, похоже, работают, и правительство может вскоре ослабить ограничения.
На этой неделе инвесторы также ожидают экономическую конференцию в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Трейдеры надеются услышать от главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.
https://1prime.ru/Financial_market/20210824/834516026.html