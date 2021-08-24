МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут на фоне снижения опасений инвесторов за восстановление экономики после пандемии, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо дорожает в рамках коррекции

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1% — до 3511,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2461,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,43%, до 25468,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,16% — до 3125,62 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96%, до 27757,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 7507,6 пункта.

Прогресс в вакцинации несколько снизил опасения трейдеров за перспективы мировой экономики. Фондовые рынки восстанавливаются после распродаж прошлой недели.

По данным СМИ, в понедельник Китай сообщил об отсутствии новых случает заражения штаммом "дельта". По словам аналитиков OCBC, которых цитирует газета Wall Street Journal, новости указывают, что меры по борьбе с коронавирусом в Китае, похоже, работают, и правительство может вскоре ослабить ограничения.

На этой неделе инвесторы также ожидают экономическую конференцию в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Трейдеры надеются услышать от главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.