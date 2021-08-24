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https://1prime.ru/Financial_market/20210824/834517225.html
Российский рынок акций открылся повышением на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торгов вторника растет на позитивном внешнем фоне. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,46% — до 3901,16 пунктов, долларовый индекс... ПРАЙМ, 24.08.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника растет на позитивном внешнем фоне.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,46% — до 3901,16 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,63%, до 1660,66 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 12 копеек — до 74 рублей, курс евро — также на 12 копеек, до 86,89 рубля.
Нефть дорожает на 0,56% — до 68,73 доллара за баррель сорта Brent.