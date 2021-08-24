МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника растет на позитивном внешнем фоне. Биржи АТР растут на снижении опасений за перспективы мировой экономики

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,46% — до 3901,16 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,63%, до 1660,66 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 12 копеек — до 74 рублей, курс евро — также на 12 копеек, до 86,89 рубля.

Нефть дорожает на 0,56% — до 68,73 доллара за баррель сорта Brent.