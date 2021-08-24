МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник увеличиваются на фоне общей склонности трейдеров к риску, рынки продолжают ожидать симпозиум в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к основным мировым валютам

По состоянию на 12.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06% — до 35302 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 15351,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — 0,13%, до 4481,25 пункта.

Во вторник мировые фондовые рынки в основном поднимаются на фоне общей, но осторожной склонности трейдеров к риску. Фондовые индексы Азии выросли в пределах 2,5%, биржи Европы при этом в основном снижаются. Нефть дорожает на 1%, а традиционно более надежное золото несколько снижается в цене. Днем ранее индексы NASDAQ и S&P 500 обновили исторические рекорды.

Рынки также продолжают ожидать экономическую конференцию в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Трейдеры надеются, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл даст дополнительные комментарии по планам регулятора относительно поддерживающих мер и срокам сворачивания выкупа активов.

"Я чуть меньше уверен, что на этой неделе будет большое объявление. Не знаю, подходящее ли сейчас время для ФРС проявлять чрезмерную напористость", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего инвестиционного менеджера BMO Wealth Management Майка Стритча (Mike Stritch).

Эксперт при этом отмечает, что рынкам может быть трудно найти единое направление, пока трейдеры ищут новые факторы для роста и оценивают существующие риски.