МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций находится в легком минусе по индексу Мосбиржи, в то время как индекс РТС подрастает на укреплении рубля к доллару во вторник, к середине дня оптимизм на рынке немного ослаб из-за слабой коррекции в отдельных бумагах финансового и нефтегазового секторов, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Рост цен на нефть ускорился на слабом долларе

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.30 мск снижается на 0,15%, до 3877,2 пункта, долларовый индекс РТС — подрастает на 0,18%, до 1652,63 пункта, следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 22 копейки, до 73,90 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 86,76 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,7%, до 69,5 доллара за баррель.

НЕБОЛЬШОЙ ОТКАТ

После позитивного открытия торгов инвесторы решили зафиксировать прибыль, несмотря на положительную динамику нефтяных котировок.

"Во вторник, 24 августа, российский рынок акций торгуется в "красной" зоне. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи в ходе торгов скорректировался вниз и торгуется около 3870 пунктов. Долларовый индикатор РТС балансирует неподалеку от 1650 пунктов", — констатирует Александра Овчинникова из компании "Сбер управление активами".

"К середине торгового дня оптимизм на российском рынке немного ослаб из-за слабой коррекции в отдельных бумагах финансового и нефтегазового секторов", — поясняет Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В итоге на отрицательной территории торгуются прежде всего бумаги банковского сектора торгуются: акции Сбербанка падают в цене на 1,31%, бумаги ВТБ теряют 0,6%, TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" — 1,14%.

Также под давлением находятся и вышеупомянутые бумаги нефтегазового сектора — "Новатэка" (минус 0,55%) и обыкновенные акции "Башнефти" (минус 1,22%).

В лидерах роста — бумаги "Мечела" (+4,44%) — акции дорожают третий день подряд и обновили максимум с февраля 2020 года на ожиданиях сильной отчетности и дивидендов.

Также в лидерах роста — обыкновенные акции "Россетей" (+2%) и префы НКНХ (+2,46%). Курс евро к доллару приблизился к минимуму за девять месяцев

ПРОГНОЗЫ

Овчинникова считает, что инвесторы стараются сохранять осторожный оптимизм в ожидании ежегодного симпозиума Федеральной резервной системы (ФРС) США в Джексон–Хоуле, где её глава Джером Пауэлл, скорее всего, расскажет о более точных сроках сворачивания монетарных стимулов.

"Нервозность участников рынка перед встречей глав ФРС в пятницу сохраняется, поэтому они ребалансируют свои портфели. Тем не менее, ожидаем, что с открытием торгов на американском рынке покупатель снова вернется", — добавляет Соловьев.

Овчинникова ожидает, что по итогам дня закрытие ожидается в коридорах 3830-3885 пунктов по индексу Мосбиржи и 1640-1660 пункта по индексу РТС.