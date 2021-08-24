МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к росту после коррекционного утреннего снижения, последовавшим за увеличением цены драгметалла на 1,5% накануне, свидетельствуют данные торгов. Политика вмешается. На что пойдут миллиарды от МВФ для России

По состоянию на 17.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,07%, или на 1,25 доллара, до 1807,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,09%, до 23,913 доллара за унцию.

В понедельник золото подорожало на 1,5%, превысив отметку в 1800 долларов за унцию. Во вторник утром золото дешевело, но к вечеру оно все же вернулось в "зеленую" зону.

Золото дорожает главным образом за счёт слабого доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 92,82 пункта. Инвесторы ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на экономической конференции в Джексон-Хоуле, которая пройдет 26-28 августа. Комментарии главы ФРС на симпозиуме могут дать рынкам дополнительные сведения о планах выкупа финансовых активов с рынка, что дополнительно может повлиять на курс доллара и стоимость золота.