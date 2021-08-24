МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число акций иностранных компаний на Мосбирже до конца текущего года вырастет более чем вдвое — до 500, сообщает биржа. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов стремится к рекорду

Во вторник исполняется год с начала торгов акциями иностранных компаний на Московской бирже.

"Количество бумаг иностранных компаний за это время достигло 204, c 1 сентября вырастет до 281, а до конца года их число планируется увеличить до 500. С момента запуска торгов иностранными ценными бумагами сделки с ними совершили 211 тысяч человек. Среднедневной объем торгов ценными бумагами иностранных компаний в июле 2021 года составил 3,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении биржи.

Возможность торговать иностранными ценными бумагами за рубли на Мосбирже предоставляют своим клиентам 76 брокеров и банков.

Биржа запустила торги иностранными акциями в ответ на запрос инвесторов, и с момента запуска этот инструмент пользуется популярностью, отмечает директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

"На долю иностранных акций приходится порядка 4% совокупного объема торгов на рынке акций. В 2022 году число иностранных ценных бумаг на Московской бирже достигнет 1000. В ближайших планах биржи – запуск торгов иностранными акциями в валюте. Мы будем добавлять новые юрисдикции, расширять набор услуг, как и всегда, предоставляя нашим клиентам надежный, качественный и доступный сервис", — говорит он.

Торги акциями иностранных компаний и расчеты по ним осуществляются в российских рублях с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии. Дивиденды по акциям начисляются в оригинальной валюте – по американским бумагам в долларах. Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W8, необходимую для расчета налогов при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.