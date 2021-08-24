МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, за исключением Сбербанка и "Новатэка", свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций немного повысился на дорожающей нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,74%, до 7,33 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,21%, до 235 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,23%, до 87,36 доллара, "Газпрома" — на 0,62%, до 8,07 доллара, "Газпром нефти" — на 0,35%, до 28,75 доллара.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 1,34%, до 32,47 доллара, расписки НЛМК — на 1,51%, до 32,36 доллара, "Северстали" — на 0,97%, до 22,96 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 0,3%, до 1,33 доллара, Сбербанка — снизилась на 1,07%, до 17,5 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,37%, до 95,1 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,51%, до 7,86 доллара, "Ленты" — на 1,15%, до 3,07 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 1,43%, до 15,21 долларов.