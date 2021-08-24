МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вечером растёт на 35 копеек к бивалютной корзине ЦБ, отыгрывая возврат рынка нефти на круглый уровень в 70 долларов за баррель сорта Brent. Спасают доллар. Какие валюты рухнут из-за коронакризиса

Сохранение аппетита к риску и пик налогового периода также оказывают поддержку росту курса нацвалюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.40 мск снижается на 35 копеек, до 73,77 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 86,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Российская валюта во вторник прибавляет, отыгрывая продолжающуюся второй день подряд коррекцию рынка нефти вверх. Нефть уже закрепляется выше ключевого уровня 70 долларов за баррель марки Brent. Стоимость этого сорта прибавляет сейчас 2,9%.

"Черное золото" отыгрывает общий возврат аппетита к риску на мировых площадках. Также поддержка приходит от новостей об отсутствии заболевания ковидом в пределах Китая (не считая завезенных из-за рубежа). Между тем, Китай – один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

Спрос на "развивающиеся" и "сырьевые" валюты в противовес доллару также поддерживается сомнениями инвесторов по поводу того, будут ли сигналы об ужесточении политики Федеральной резервной системы (ФРС) США с конференции в Джексон-Хоуле. В частности, индекс доллара (DXY) тестирует уровень поддержки 93 пункта.

Об аппетите к риску сигнализирует и повышение большинства западных фондовых индексов.

В итоге доллар и евро теряет к рублю 0,4% и 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent. Политика вмешается. На что пойдут миллиарды от МВФ для России

ПРОГНОЗЫ

Дальнейшая динамика рынка нефти будет зависеть в большей степени от договоренностей на встрече представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября, рассуждает Александра Овчинникова из компании "Сбер управление активами".

"Доллар на текущей торговой сессии обновил локальный минимум около 73,7 рубля благодаря поддержке растущих нефтяных котировок. Прогноз по курсу 73,5-74,5 рубля за доллар сохраняет актуальность", — добавляет она.

Рублю во вторник трудно было найти поводы для слабости, отмечает и Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Котировки Brent тестировали важный уровень 70 долларов за баррель. На международном рынке аппетит к риску держится на высоком уровне. В рамках августовского налогового периода рубль также ощущает локальную поддержку. Завтра крайний срок выплат по НДС, НДПИ и акцизам. В общей сложности по этим трем группам выплаты в бюджет могут составить около 1 триллиона рублей. Российские экспортеры, формировавшие рублевую ликвидность под платежи, оказывали рублю поддержку на низколиквидном рынке", — заключает он.