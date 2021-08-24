ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Биржи США умеренно выросли, индекс NASDAQ впервые закрылся выше 15 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. Палата представителей США одобрила бюджетный план на крупную сумму

По итогам вторника промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,09%, до 35366,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,15%, до 4486,23 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,52%, до очередного рекорда в 15019,8 пункта.

В целом оптимизм наблюдался также на площадках Европы и Азии.