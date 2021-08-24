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https://1prime.ru/Financial_market/20210824/834523084.html
Американские биржи умеренно выросли
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Биржи США умеренно выросли, индекс NASDAQ впервые закрылся выше 15 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. По итогам вторника промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся... ПРАЙМ, 24.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Биржи США умеренно выросли, индекс NASDAQ впервые закрылся выше 15 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам вторника промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,09%, до 35366,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,15%, до 4486,23 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,52%, до очередного рекорда в 15019,8 пункта.
В целом оптимизм наблюдался также на площадках Европы и Азии.