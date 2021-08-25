МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером слабо, но растет к евро, а также более выраженно — к иене в ожидании данных о ВВП США и выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Россиян предупредили, почему фальшивую купюру нельзя выпускать из рук

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару снижается до 1,1749 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1753 доллара, курс доллара к иене поднимается до 110,06 иены за доллар со 109,62 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 93,01 пункта.

Внимание участников торгов обращено к будущему симпозиуму в Джексон-Хоуле (26-27 августа), в рамках которого ожидает выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Кроме того, в четверг рынки также ожидают публикации второй оценки ВВП США за прошлый квартал. Аналитики полагают, что рост экономики ускорился до 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка показала рост в 6,5%. В первом квартале увеличение составило 6,3% в пересчете на год.

По словам аналитика MUFG Bank Дерека Халпенни (Derek Halpenny), на данный момент существуют факторы, которые сдерживают рост спроса на рисковые активы. К ним Халпенни относит возможное дальнейшее ужесточение экономического регулирования в Китае, рост заболеваемости новым коронавирусом, а также ожидания ужесточения политики ФРС.

"Неустойчивое отношение к риску обеспечивает поддержку доллару и ограничивает влияние позитивных факторов, специфичных для евро, которые существуют в настоящее время", — приводит также газета Wall Street Journal слова аналитика.