МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после дневных попыток стабилизации в среду к вечеру ушел в очевидный минус на фоне снижения темпов роста цен на нефть. "Ближе к телу". Почему россияне снова копят доллары по старинке

Рост курса доллара против большинства "развивающихся" валют также не позволяет рублю продолжать укрепление.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.20 мск повышается на 33 копейки, до 74,06 рубля, курс евро — тоже на 33 копейки, до 87,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС

Российская валюта в среду к вечеру растеряла дневные позиции и снижается в цене и против доллара, и евро, отыгрывая замедление темпов роста нефтяных цен.

Так, нефтяные котировки попытались выйти на уровень 71 доллара за баррель марки Brent и поднимались в среду до 71,08 доллара. Однако это не удалось, и сейчас показатель прибавляет лишь в пределах 0,2%, достигая 70,5 доллара.

Игроки рынка "черного золота" зафиксировали позиции, открытые в расчете на рост после выхода данных минэнерго США о недельной динамике запасов углеводородов в стране. В частности, запасы дистиллятов выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 138,5 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,27 миллиона баррелей. А коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 августа, снизились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 432,6 миллиона баррелей.

Остальные рынки не дают четких сигналов – курс евровалюты стабилен около 1,175 доллара после выхода немецкой макроэкономической статистики. Индекс делового климата IFO в этой стране в августе опустился до 99,4 пункта с пересмотренного уровня июля в 100,7 пункта. Также влияние оказывают ожидания пятничного симпозиума Федеральной резервной системы (ФРС) США в Джексон-Хоуле, с которого могут прийти сигналы об ужесточении кредитно-денежной политики финансового регулятора.

В то же время спрос на рублевый госдолг остается достаточно высоким, что поддерживает курс российской валюты. Так, Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 106,9 миллиарда рублей (по номиналу) при общем спросе в 185,3 миллиарда.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю в пределах 0,5%. А рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent. Россиян предупредили, почему фальшивую купюру нельзя выпускать из рук

ПРОГНОЗЫ

Текущая курсовая динамика рубля — это диапазонные флуктуации, обусловленные динамикой цен на нефть, аукционами ОФЗ и завершением спроса экспортеров на рублевую ликвидность после прохождения пика августовского налогового периода в РФ, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Впрочем, доля нерезидентов в ОФЗ выросла второй месяц подряд, свидетельствуют данные, опубликованные Банком России. Мы приветствуем такую статистику, поскольку наш конструктивный взгляд на среднесрочные перспективы рубля обусловлен ожиданиями спроса на российские активы на фоне привлекательной доходности и относительно низкой волатильности рубля", — добавляет он.

Прогноз курса доллара до конца недели — 73-75 рублей, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций". В числе текущих факторов поддержки российской валюты – вернувшиеся к 70 долларам цены на нефть и улучшение общерыночного сентимента в разрезе восстановления китайских бирж, отмечает он.

"Вместе с тем, нервозность в настроениях в ближайшие дни может нарастать, а доллар – демонстрировать усиление к основным валютам на фоне ожиданий "ястребиных" заявлений руководства ФРС в ходе симпозиума в Джексон-Хоуле (26-28 августа)", — подчёркивает эксперт.

Если инвесторы не услышат на этом мероприятии конкретики, начало осени курс доллара, при отсутствии явного негатива со стороны рынка нефти и внешней политики, может встретить в зоне 73—73,5 рубля, заключает он.