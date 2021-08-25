МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 1% в среду вечером в рамках коррекции, снова очутившись ниже 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Ставка по вкладам в топ-10 банков России достигла максимума с 2019 года

По состоянию на 18.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,02%, или на 18,6 доллара, до 1789,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,59%, до 23,753 доллара за унцию.

"Золото и серебро торговались в рамках обычной коррекции после недавнего роста", — приводит агентство Market Watch комментарий аналитика Kitco Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).

Стоимость золота росла на протяжении трех предыдущих торговых сессий на опасениях вокруг коронавируса. За это время золото преодолело отметку в 1800 долларов за унцию. Однако теперь драгметалл рискует "сжечь" весь свой рост, набранный за три торговых дня.

Давление на цену золота также оказывает рост курса доллара к другим основным мировым валютам. Инвесторы ожидают данных о ВВП США и выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.