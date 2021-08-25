МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом в среду, при этом немецкий DAX снизился после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций символически снизился, не найдя драйверов роста

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,34%, до 7150,12 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 6676,48 пункта, немецкий DAX снизился на 0,28%, до 15860,66 пункта.

Снижение немецкого индекса в среду было вызвано данными исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии в августе опустился до 99,4 пункта с пересмотренного уровня июля в 100,7 пункта.

Мировые рынки также по-прежнему находятся в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле 26-27 августа, в рамках которого ожидает выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Инвесторы будут анализировать речь Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора.

"Протокол последнего заседания ФРС уже ясно показал, что большинство членов комитета считают, что сокращение (объема выкупа активов с рынка – ред.) должно начаться до конца года. Но учитывая, что в этом году остается еще три заседания, рынки будут искать любые подсказки относительно того какое из них "выстрелит", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс (Willem Sels).