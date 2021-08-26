МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг заметно снижается по основным индексам на негативном внешнем фоне и корпоративных историях, следует из данных торгов. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

Снижение нефтяных котировок и ослабление рубля также не добавляют оптимизма участникам рынка.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.31 мск снижался на 0,78% — до 3856,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,18%, до 1633,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 38 копеек — до 74,31 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 87,36 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,18% — до 70,44 доллара за баррель.

Основные европейские площадки снижаются в пределах 0,36%. Ведущие американские биржевые индексы в начале торгов не показывают единой динамики.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Бумаги "Татнефти" дешевеют после рекомендации совета директоров по дивидендам. К текущему моменту привилегированные акции "Татнефти" снижаются на 4,52%, обыкновенные – на 3,78%. Максимально они падали на 4,8% и 4,3% соответственно.

Ранее в четверг "Татнефть" сообщила, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 16,52 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Исследование показало значительный прирост темпов кредитования в России

Аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Кишмария предположила, что некоторым разочарованием для рынка стало то, что компания рекомендовала дивиденды на основе результатов по РСБУ, а не МСФО, по которым чистая прибыль ожидается несколько выше.

Отчетности по МСФО за второй квартал и шесть месяцев в четверг опубликовали "Совкомфлот", "Русгидро", Polymetal и TCS Group.

Бумаги "Совкомфлота" и "Русгидро" незначительно растут — на 0,09% и 0,28%, соответственно.

Расписки TCS Group, несмотря на неплохие результаты компании, снижаются на 2,05%, акции Polymetal – на 3,14%.

"Отчетность TCS Group оказалась лучше рыночных прогнозов, но в целом не преподнесла инвесторам сюрпризов, отразив высокие оценки рыночной капитализации эмитента", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Префы "Мечела" продолжают расти перед пятничной публикацией отчетности по МСФО. К данному моменту они дорожают на 7,1%.

Также в лидерах – бумаги "Россетей" (обыкновенные акции поднимаются на 1,26%, префы – на 0,73%), акции "Алросы" (0,73%) и "Энел Россия" (0,67%).

ПРОГНОЗЫ

Александр Ковалев из ГК "Финам" ожидает, что индекс Мосбиржи найдет поддержку на отметке 3830 пунктов. На этом уровне возможна стабилизация котировок и возвращение к росту.

Целевой диапазон закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи — 3840–3920 пунктов, прогнозирует в свою очередь Осин из "Фридом Финанс".