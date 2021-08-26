Курс доллара к мировым валютам растет, внимание инвесторов направлено на выступление главы ФРС
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам растет в четверг вечером, внимание инвесторов направлено на предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1753 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1770 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 110,06 иены за доллар со 109,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 93,06 пункта.
Фокус инвесторов на текущей неделе сосредоточен на экономической конференции в Джексон-Хоуле, в рамках которой ожидается выступление главы Федрезерва США. Участники торгов надеются получить подсказки по дальнейшему курсу монетарной политики ФРС и более точные данные о сроках сворачивания стимулирующих мер.
При этом главный экономист T. Rowe Price в США Алан Левенсон (Alan Levenson), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что от речи Пауэлла не стоит ожидать каких-то "больших сюрпризов". Участники заседания ФРС указали на то, что сокращение объема выкупа активов начнется в конце 2021 или в начале 2022 года, поэтому, по мнению аналитика, решение о сроках может быть объявлено в рамках сентябрьской встречи.
Трейдеры также обратили определенное внимание на статистику по США. Так, ВВП страны во втором квартале, согласно второй оценке, вырос на 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики ожидали роста на 6,7%. При этом первая оценка показывала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 6,5%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 августа, увеличилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 353 тысяч. Аналитики полагали, что число заявок выросло до 350 тысяч с изначального показателя предыдущей недели в 348 тысяч.
https://1prime.ru/Financial_market/20210826/834536518.html