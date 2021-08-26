МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам растет в четверг вечером, внимание инвесторов направлено на предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1753 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1770 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 110,06 иены за доллар со 109,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 93,06 пункта.

Фокус инвесторов на текущей неделе сосредоточен на экономической конференции в Джексон-Хоуле, в рамках которой ожидается выступление главы Федрезерва США. Участники торгов надеются получить подсказки по дальнейшему курсу монетарной политики ФРС и более точные данные о сроках сворачивания стимулирующих мер.

При этом главный экономист T. Rowe Price в США Алан Левенсон (Alan Levenson), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что от речи Пауэлла не стоит ожидать каких-то "больших сюрпризов". Участники заседания ФРС указали на то, что сокращение объема выкупа активов начнется в конце 2021 или в начале 2022 года, поэтому, по мнению аналитика, решение о сроках может быть объявлено в рамках сентябрьской встречи.

Трейдеры также обратили определенное внимание на статистику по США. Так, ВВП страны во втором квартале, согласно второй оценке, вырос на 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики ожидали роста на 6,7%. При этом первая оценка показывала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 6,5%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 августа, увеличилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 353 тысяч. Аналитики полагали, что число заявок выросло до 350 тысяч с изначального показателя предыдущей недели в 348 тысяч.