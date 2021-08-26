МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, в то время как инвесторы обратили внимание на статистические данные по США, не оправдавшие ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

По состоянию на 18.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышалась на 0,42%, или на 7,55 доллара, до 1798,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,39%, до 23,683 доллара за унцию.

В центре внимания трейдеров на текущей неделе находится экономическая конференция в Джексон-Хоуле, в рамках которой в пятницу выступит глава Федрезерва США Джером Пауэлл. При этом пока инвесторы находятся "в режиме ожидания" — их внимание переключилось на статистику по США.

Ранее в четверг минторг США улучшил оценку роста ВВП страны во втором квартале в пересчете на год до 6,6% вместо ожидавшегося аналитиками улучшения до 6,7%. Согласно первой оценке, американская экономика увеличилась на 6,5%. Кроме того, не порадовала инвесторов и ситуация на рынке труда. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю выросло впервые за четыре недели и составило 353 тысячи при прогнозе роста показателя только до 350 тысяч.

При этом аналитики полагают, что все же основным фактором, который определит динамику стоимости золота, останется выступление Пауэлла.

"Золото, скорее всего, останется в диапазоне около 1775-1810 долларов в течение следующих 24 часов, пока мы не получим новостей от Пауэлла. Что произойдет после этого, будет зависеть от направления движения доходности гособлигаций", — приводит агентство MarketWatch слова аналитика Think Markets Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada), который также отметил, что золото может подорожать, если комментарии Пауэлла будут голубиными.