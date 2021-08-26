МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно упал в четверг по основным индексам на внешнем негативе, включая коррекционное снижение цен на нефть, следует из данных торгов. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,9% — до 3851,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1634,79 пункта.

Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после трех дней роста суммарно примерно на 10%. К текущему моменту баррель сорта Brent дешевеет на 1% — до 70,6 доллара.