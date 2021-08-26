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https://1prime.ru/Financial_market/20210826/834536876.html
Российский рынок акций упал вслед за коррекционным снижением цен на нефть
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Российский рынок акций заметно упал в четверг по основным индексам на внешнем негативе, включая коррекционное снижение цен на нефть, следует из данных торгов. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 26.08.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно упал в четверг по основным индексам на внешнем негативе, включая коррекционное снижение цен на нефть, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,9% — до 3851,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1634,79 пункта.
Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после трех дней роста суммарно примерно на 10%. К текущему моменту баррель сорта Brent дешевеет на 1% — до 70,6 доллара.