Бумаги российских компаний, кроме "Магнита", закрыли торги в Лондоне снижением
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний за исключением "Магнита" в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,03%, до 7,14 доллара, "Новатэка" — на 1,99%, до 227 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,8%, до 86,26 доллара, "Газпрома" — на 0,93%, до 7,89 доллара, "Газпром нефти" — на 0,87%, до 28,45 доллара.
Бумаги "Норникеля" подешевели на 1,55%, до 31,86 доллара, расписки НЛМК — на 0,85%, до 32,5 доллара, "Северстали" — на 0,52%, до 22,94 доллара.
Стоимость расписок ВТБ снизилась на 2,95%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 0,89%, до 17,29 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 4,38%, до 90,36 доллара.
GDR АФК "Система" подешевели на 0,62%, до 8,01 доллара, "Ленты" — на 0,33%, до 3,04 доллара. Бумаги "Магнита" выросли в цене на 0,3%, до 15,11 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210826/834537045.html