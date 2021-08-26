МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний за исключением "Магнита" в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций упал вслед за коррекционным снижением цен на нефть

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,03%, до 7,14 доллара, "Новатэка" — на 1,99%, до 227 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,8%, до 86,26 доллара, "Газпрома" — на 0,93%, до 7,89 доллара, "Газпром нефти" — на 0,87%, до 28,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 1,55%, до 31,86 доллара, расписки НЛМК — на 0,85%, до 32,5 доллара, "Северстали" — на 0,52%, до 22,94 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 2,95%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 0,89%, до 17,29 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 4,38%, до 90,36 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,62%, до 8,01 доллара, "Ленты" — на 0,33%, до 3,04 доллара. Бумаги "Магнита" выросли в цене на 0,3%, до 15,11 доллара.