МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением на общем негативном фоне, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал вслед за коррекционным снижением цен на нефть

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,35% — до 7124,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 6666,03 пункта, немецкий DAX — на 0,42%, до 15793,62 пункта.

Ключевые индексы Уолл-стрит снижаются на слабой статистике по США, рынки Азии также закрылись преимущественно в минусе. Все это негативно повлияло на настроения европейских инвесторов.

Кроме того, давление оказала статистика по Германии. Индекс доверия потребителей к экономике страны на сентябрь снизился до минус 1,2 пункта с минус 0,4 пункта в августе. Аналитики ожидали уменьшения показателя только до минус 0,7 пункта.

Рисковым настроениям не способствует и предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, которого ждут инвесторы во всем мире. Участники торгов надеются получить подсказки, когда американский регулятор начнет ужесточать денежно-кредитную политику.

Главный инвестиционный директор Franklin Templeton Сональ Десаи (Sonal Desai), которую цитирует газета Wall Street Journal, считает, что для сворачивания стимулирующих мер ФРС "настало время", поскольку экономика восстанавливается все быстрее. В связи с ожиданиями изменений в монетарной политике ФРС рынки могут демонстрировать повышенную волатильность, предупредила эксперт.