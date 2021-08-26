МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером падает на фоне преобладания внешнего негатива. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

Падение рынка нефти и рост доллара против большинства мировых валют оказывает давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.05 мск повышался на 29 копеек до 74,22 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 87,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В МИНУСЕ

Российская валюта в четверг вечером снижается против доллара и евро, отыгрывая ухудшение аппетита к риску на глобальных площадках.

Об этом, в частности, сигнализирует рост индекса доллара (DXY) на 0,2% выше "круглого" уровня 93 пункта. Западные фондовые индексы преимущественно снижаются – на 0,2-0,4%.

Цена нефти снижается после роста в предыдущие три дня примерно на 10%. Баррель Brent дешевеет на 0,8% — до 70,7 доллара.

Инвесторы отыгрывают опасения по поводу ужесточения риторики представителей ФРС США. В частности, на начавшемся симпозиуме в Джексон-Холле президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что экономика США показывает достаточно хорошую динамику для того, чтобы ФРС как можно раньше начала сворачивать стимулирующие меры, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

Наряду с "ястребиными" комментариями падению спроса на риск способствовали сообщения о взрывах в Кабуле, добавляет Олег Сыроваткин из компании "Открытие брокер".

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций упал вслед за коррекционным снижением цен на нефть

ПРОГНОЗЫ

Маятник общерыночных настроений качнулся в сторону осторожности в свете решения ЦБ Южной Кореи повысить ставку, а также ожиданий завтрашнего выступления на симпозиуме ФРС в Джексон Холле главы американского регулятора Джерома Пауэлла, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, под занавес недели доллар может отойти в направлении уровней 74,5-74,6 рубля, где расположена зона сильного сопротивления его росту", — добавляет он.

Завтра все внимание площадок будет приковано к выступлению главы ФРС – от регулятора ожидают определенности относительно сроков сворачивания программы выкупа активов на 120 миллиардов долларов, полагает Силаев.

"В краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться в диапазоне 73,8-74,6 рубля, евро — 86,9-87,5 рубля", — оценил он.