Рубль вечером падает на фоне преобладания внешнего негатива
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером падает на фоне преобладания внешнего негатива.
Падение рынка нефти и рост доллара против большинства мировых валют оказывает давление на курс российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 21.05 мск повышался на 29 копеек до 74,22 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 87,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ В МИНУСЕ
Российская валюта в четверг вечером снижается против доллара и евро, отыгрывая ухудшение аппетита к риску на глобальных площадках.
Об этом, в частности, сигнализирует рост индекса доллара (DXY) на 0,2% выше "круглого" уровня 93 пункта. Западные фондовые индексы преимущественно снижаются – на 0,2-0,4%.
Цена нефти снижается после роста в предыдущие три дня примерно на 10%. Баррель Brent дешевеет на 0,8% — до 70,7 доллара.
Инвесторы отыгрывают опасения по поводу ужесточения риторики представителей ФРС США. В частности, на начавшемся симпозиуме в Джексон-Холле президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что экономика США показывает достаточно хорошую динамику для того, чтобы ФРС как можно раньше начала сворачивать стимулирующие меры, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Наряду с "ястребиными" комментариями падению спроса на риск способствовали сообщения о взрывах в Кабуле, добавляет Олег Сыроваткин из компании "Открытие брокер".
В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Маятник общерыночных настроений качнулся в сторону осторожности в свете решения ЦБ Южной Кореи повысить ставку, а также ожиданий завтрашнего выступления на симпозиуме ФРС в Джексон Холле главы американского регулятора Джерома Пауэлла, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"По нашим оценкам, под занавес недели доллар может отойти в направлении уровней 74,5-74,6 рубля, где расположена зона сильного сопротивления его росту", — добавляет он.
Завтра все внимание площадок будет приковано к выступлению главы ФРС – от регулятора ожидают определенности относительно сроков сворачивания программы выкупа активов на 120 миллиардов долларов, полагает Силаев.
"В краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться в диапазоне 73,8-74,6 рубля, евро — 86,9-87,5 рубля", — оценил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210826/834537404.html