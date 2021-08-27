МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно меняется по основным биржевым индексам на фоне выжидательной позиции, занимаемой инвесторами перед выступлением в пятницу главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле. Рубль умеренно укрепляется

Рост рынка нефти отчасти компенсируется неопределенной динамикой западных фондовых индексов. Акции "Мечела" отреагировали ростом на хорошую финотчетность.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.07 мск снижался в пределах 0,1% — до 3849 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1%, до 1637 пункта.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в пятницу стабилен на фоне незначительных колебаний основных биржевых индикаторов мира. Выжидательные позиции инвесторов обусловлены ожидающимся в пятницу выступлением главы ФРС США, в котором он, возможно, даст сигналы о денежно-кредитной политике регулятора в ближайшей перспективе. Этот фактор традиционно сильно влияет на биржевую динамику.

Индекс доллара (DXY) стабилен около 93 пунктов, сигнализируя о нейтральном аппетите к риску. Западные фондовые индексы и фьючерсы при этом колеблются разнонаправленно в пределах 0,3%, ожидая сигналов от ФРС.

В недавно опубликованном протоколе июльского заседания Федрезерва говорилось, что регулятор допускает начало снижения объёмов выкупа активов уже в текущем году, хотя также было высказано мнение, что начало следующего года больше подходит для этого. Следующее заседание регулятора запланировано на 21-22 сентября.

Стоимость нефти растет на 1,5%, достигая 71,2 доллара. Инвесторы ожидают публикации данных от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 27 августа. За предыдущую неделю показатель вырос на восемь единиц, до 405 агрегатов.

В лидерах снижения цены среди российских акций — бумаги "Татнефти" (-1,1% "префы", —1,9% — "обычка"), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4%), акции АФК "Система" (-1%), ММК (-0,9%).

На фоне отчетности растут акции "Мечела" (+11,9% "префы", +3,9% — "обычка"). Чистая прибыль группы по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2021 года выросла в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 31,805 миллиарда рублей. Выручка достигла 184,91 миллиарда рублей, увеличившись на 40%. Операционная прибыль выросла в 7,6 раза — до 43,353 миллиарда рублей с 5,670 миллиарда за 6 месяцев годом ранее.

По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль "Мечела" во втором квартале утроилась и достигла 23,909 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 43%, до 108,862 миллиарда рублей, показатель EBITDA вырос на 85%, до 33,727 миллиарда, операционная прибыль – на 134%, до 30,378 миллиарда рублей. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

Также растут акции ПИКа (+2,6%), "Россетей" (+2,1%), НМТП (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ

На встрече членов ФРС США в Джексон Хоуле могут быть даны ориентиры по сворачиванию программы выкупа активов, что задаст тон движению рынков на следующей неделе, рассуждает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Несмотря на опасения по поводу "ястребиных" сигналов от ФРС, рынки по-прежнему рассчитывают на сохранение мягкой монетарной политики, отмечает Джон Волш из Альфа-банка.

С точки зрения технического анализа, ближайшей поддержкой индексу Мосбиржи теперь выступает район отметки 3830 пунктов, далее — уровень 3800 пунктов, оценивает Игорь Додонов из ФГ "Финам".