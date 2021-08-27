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https://1prime.ru/Financial_market/20210827/834542388.html
"СПБ Биржа" сообщила о времени возобновления торгов
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"СПБ Биржа" (ранее Санкт-Петербургская биржа) возобновит организованные торги в 17.28 мск после их почти часовой приостановки, следует из сообщения торговой площадки... ПРАЙМ, 27.08.2021
торги, спб биржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" (ранее Санкт-Петербургская биржа) возобновит организованные торги в 17.28 мск после их почти часовой приостановки, следует из сообщения торговой площадки.
"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 17:28:00… участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", — указывает биржа.
Ранее в пятницу "СПБ Биржа" сообщала о приостановке торгов в 16.29 мск из-за технического сбоя, причины которого выясняются.