МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" (ранее Санкт-Петербургская биржа) возобновит организованные торги в 17.28 мск после их почти часовой приостановки, следует из сообщения торговой площадки.

"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 17:28:00… участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", — указывает биржа.

Ранее в пятницу "СПБ Биржа" сообщала о приостановке торгов в 16.29 мск из-за технического сбоя, причины которого выясняются.