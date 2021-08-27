МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля. Американские индексы обновили максимумы

По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами "завтра" падал на 51 копейку — до 73,72 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 86,91 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

До выступления главы ФРС доллар терял примерно 20 копеек, евро – 10 копеек.

Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.