МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота подскочила в пятницу во время выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы обновили максимумы

По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,75%, или на 13,5 доллара, до 1808,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,42%, до 23,885 доллара за унцию.

Выступление главы ФРС было главным и самым ожидаемым событием текущей недели для рынков. В результате Пауэлл не назвал сроков сворачивания поддержки экономики, но заявил, что было бы ошибкой ужесточать сейчас денежно-кредитную политику, а нынешний всплеск инфляции в США может оказаться временным.

"Умеренные изменения в политике ФРС, скорее всего, приведут к тому, что реальные и номинальные процентные ставки останутся на исторически низком уровне или около него, что поддержит цены на активы, в том числе на золото", — отметил портфельный менеджер Granite Shares Джефф Клирмэн (Jeff Klearman), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Рынки бурно отреагировали на выступление Пауэлла. Доходность казначейских облигаций и доллар стали сильно падать, что поддержало рост стоимости золота.

Доходность десятилетних гособлигаций США резко упала до 1,321% против 1,356% до выступления Пауэлла и уровня предыдущего закрытия в 1,344%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) тоже ушел в "красную зону", упав до 92,72 пункта с 93,19 пункта до выступления главы ФРС.