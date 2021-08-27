МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером уверенно растет на фоне "голубиных" заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Глава ФРС США не назвал сроков свертывания мер поддержки

Рост рынка нефти и аппетита к риску на глобальных площадках оказывает поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.50 мск падал на 65 копеек до 73,58 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 86,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

ФРС ПОДДЕРЖАЛА РУБЛЬ

Российская валюта заканчивает неделю уверенным ростом против доллара и евро, отыгрывая усиление аппетита к риску на глобальных площадках.

К этому привели заявления Пауэлла. Он заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Он не назвал конкретных сроков сворачивания мер поддержки американской экономики в условиях, когда восстановление макропоказателей сочетается с новым всплеском COVID-19. Рубль пошел вверх на "голубином" настрое Пауэлла

Он также подтвердил, что выступал на июльском заседании регулятора за сокращение объемов выкупа активов уже в этом году, но прошедший со встречи месяц ознаменовался не только улучшением ситуации с занятостью, но и распространением "дельта"-штамма коронавируса.

В итоге, индекс доллара (DXY) падает вечером на 0,3% до 92,8 пункта. Большинство развивающихся валют растет против доллара. Мировые фондовые индексы также уверенно прибавляют в весе.

Цена нефти сорта Brent дорожает на 2% — до 71,6 доллара. Кроме слабого доллара нефть опирается на сообщения национального центра США (NHC), предупредившего об урагане "Ида", который, согласно прогнозам, будет проходить через Мексиканский залив в выходные. По ожиданиям, он пройдет через ключевые американские нефтяные регионы в пятницу, что повышает риск перебоев поставок нефти и нефтепродуктов в стране.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,6-0,9%. Рублевая цена нефти поднялась выше уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций вырос на повышении интереса к рисковым активам

ПРОГНОЗЫ

Аппетит к риску вернулся на рынки в конце недели после заявления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, которого инвесторы так с нетерпением ожидали в течение нескольких месяцев, рассуждает Александра Овчинникова из "Сбер управление активами", говоря о факторах курсообразования рубля.

"Глава ФРС еще раз сделал акцент на том, что инфляция временна, и на текущий момент сигналов о сворачивании мер стимулирования экономики не было объявлено. Вероятно, следующий месяц станет определяющим в дальнейших действиях ФРС. Пока же ориентир по курсам на следующую неделю составляет 73-74 рубля за доллар и 86-87 рублей за евро", — оценила она.

На предстоящей неделе ожидается сохранения курса доллара в пределах диапазона 73-75 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"То, к какой границе ближе окажется рублевый курс – верхней или нижней – будет зависеть от ряда факторов. Самые важные – общерыночный аппетит к риску, геополитика, нефть, индекс доллара, динамика спроса на ОФЗ. Сдержанным негативом для рубля может выступать возмущение геополитического фона в связи со встречей глав США и Украины, намеченной на вторник. С другой стороны, нефть при слабом долларе и урагане в Мексиканском заливе будет смотреться уверенно, что поддержит российскую валюту", — добавляет он.