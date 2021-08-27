МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу заметно поднялся по основным индексам на фоне отчетностей российских компаний и роста спроса на рисковые активы, следует из данных торгов. Рубль уверенно растет на "голубиных" сигналах главы ФРС

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,93%, до 3887,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,8%, до 1664,25 пункта. За неделю индекс Мосбиржи прибавил 1,4%, РТС – 2,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.27 мск снижался на 64 копейки, до 73,59 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 86,82 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,6% — до 71,3 доллара за баррель.

"Аппетит к риску вернулся в конце недели. Индекс волатильности в пятницу снизился на 12,5%. Рынки успокоились после заявления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, которого инвесторы так с нетерпением ожидали в течение нескольких месяцев. Глава ФРС еще раз сделал акцент на том, что инфляция временна и на текущий момент сигналов о сворачивании мер стимулирования экономики не было объявлено", — говорит аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

На фоне отчетности по МСФО за первое полугодие в лидерах роста бумаги "Мечела": привилегированные акции выросли к закрытию основных торгов на 18,29%, обновив максимум с марта 2021 года; обыкновенные акции – на 3,25%.

Акции "Камаза" также в лидерах роста (+7,71%) на фоне публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла в 124 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,696 миллиарда рублей.

Одним из лидеров торгов стала компания "Россети", драйвером роста выступили отличные результаты по МСФО за первое полугодие 2021 года, отмечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам".

Акции ФСК "ЕЭС" незначительно снизились (-0,15%) на публикации полугодовой отчетности, акции "Интер РАО" выросли на отчетности на 2,13%. Рубль пошел вверх на "голубином" настрое Пауэлла

Акции Segezha Group, ведущего российского вертикально-интегрированного лесопромышленного холдинга, в ходе торгов обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 8,34 рубля.

Чистая прибыль Segezha Group по МСФО в первом полугодии составила 8 миллиардов рублей против убытка в 2 миллиарда рублей годом ранее.

Акции ГК "ПИК" в очередной раз обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 1308,8 рубля.

"Татнефть" опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие, при этом префы компании по итогам основных торгов снизились на 0,82%, ее обыкновенные акции – на 1,4%. Ее бумаги заметно дешевеют второй день подряд.

Михаил Шульгин из "Открытие Брокер" считает отчетность компании нейтральной с точки зрения влияния на дальнейшую динамику акций компании. По его словам, перспективы будут определяться глобальным спросом на нефть и нефтепродукты, глобальной коронавирусной повесткой, от которой будет зависеть решения по сделке ОПЕК+, а, следовательно, возможность наращивать объемы производства. "Роснефть" решила воспользоваться европейскими ценами на газ

"Вторым важным фактором являются переговоры с правительством по поводу налогов. Дискуссия продолжается. Если прояснится ситуация в контексте налоговых льгот для высоковязкой нефти, то "Татнефть" может стать более щедрой в вопросе дивидендов. В этом случае акции получат потенциал роста", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

По ожиданиям Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в начале следующей недели может торговаться в пределах 3865-3955 пунктов.

На следующей неделе ожидаемый коридор по индексу Мосбиржи: 3830-3920 пунктов и по индексу РТС — 1630-1660 пунктов, прогнозирует Овчинникова из "Сбер Управление Активами".