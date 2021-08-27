ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США выросли в пятницу на закрытии биржи, показав новые рекорды, свидетельствуют данные торгов. Рубль уверенно растет на "голубиных" сигналах главы ФРС

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,69% — до 35455,8 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,23% — до рекордного максимума в 15129,50 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,88%, до 4509,37 пункта, что тоже стало рекордным показателем.

Биржи росли в пятницу на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. По его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

Глава ФРС заявил, что регулятор может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, но не назвал точных сроков. По его словам, решение об этом, вероятно, будет принято не раньше ноябрьского заседания ФРС.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по стране. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по окончательной оценке, снизился больше ожидаемого — до 70,3 пункта с июльских 81,2 пункта. При этом доходы населения США в июле выросли на 1,1% по сравнению с июнем, в то время как ожидалось увеличение на 0,2%. Расходы американцев выросли на 0,3%, как и полагали аналитики.