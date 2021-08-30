МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника торгуется на положительной территории на позитивном внешнем фоне и корпоративной отчетности, следует из данных Московской биржи. Доллар слабеет после выступления главы ФРС США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск растёт на 0,53%, до 3908,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1672,83 пункта.

В частности, после выхода отчётности дорожают бумаги ВТБ (на 0,7%) и АФК "Система" (на 0,82%).

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 8 копеек, до 73,61 рубля, курс евро — также на 8 копеек, до 86,86 рубля.

Цена нефти снижается на 0,07%, до 71,62 доллара за баррель сорта Brent.